Thuisshirt van Willem II van 1956 tot 1966 is het mooiste Eredivisie-shirt ooit

Willem II is de club met het mooiste thuisshirt in de historie van de Nederlandse Eredivisie. Dat heeft een vakjury bepaald. Het gaat om het gestreepte shirt dat de club jarenlang, van 1956 tot 1966, droeg.

Donderdag werd bekend dat het shirt onder Willem II’ers al tot favoriet was gekozen .

Clubarchivaris Harrie Verhoeven kan zich helemaal vinden in de keuze voor het winnende shirt. “Hopelijk houden de Tricolores nog lang zoveel mogelijk de drie deugden in ere die zijn gesymboliseerd in de kleuren van dit prachtige shirt: het rood van de liefde voor de club, het wit van de sportiviteit en het blauw van de clubtrouw!’, zegt Verhoeven.