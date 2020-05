Omroep Brabant radio verrast de liefste moeders van Brabant

Omroep Brabant viert zondag Moederdag op de radio. In Lekker Weekend, Graat & De Laat en Zet 'm OB wordt gezocht naar de liefste moeders van Brabant.

Meedoen is makkelijk: via de Facebook-pagina van Omroep Brabant of [email protected] kun je laten weten waarom jouw moeder de liefste van de hele provincie is. Inzenders die via een privéberichtje op Facebook hun eigen telefoonnummer én dat van hun moeder achterlaten, maken kans op een hartverwarmend cadeautje .