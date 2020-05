Horeca in Den Bosch moppert: ‘De gemeente is hier onzichtbaar’

Voorzitter Bernard Kuenen van Koninklijke Horeca Nederland in Den Bosch.

Waar de horeca in Breda, Tilburg en Eindhoven blij is met het handelen van de gemeente in coronatijd, zijn de ondernemers dat in Den Bosch helemaal niet. Volgens Koninklijke Horeca Nederland in die stad is de gemeente onzichtbaar. “Ik heb het idee dat ze niet weten hoe groot het probleem is”, zegt voorzitter Bernard Kuenen.

Om maar een voorbeeld te noemen: in Breda, Tilburg en Eindhoven hoeven ondernemers voorlopig geen belasting te betalen voor hun terras. In Den Bosch loopt die belasting gewoon door. “Dat is soms 9000 duizend euro per jaar”, zegt Kuenen. “Heel veel geld als je zaak dicht is en je niks verdient.” Maar volgens wethouder Jan Hoskam zou het tijdelijk afschaffen van die belasting geen zoden aan de dijk zetten en is de gemeente bezig met een groter plan.

“Ik heb het idee dat de gemeente niet ziet hoe nijpend de situatie is”, zegt Kuenen. “Ondernemers in Den Bosch hebben misschien al wel tientallen miljoenen eigen geld in hun zaak gepompt om die overeind te houden. Geld dat eigenlijk voor hun pensioen is. En aan het eind van deze maand moet er niet alleen salaris betaald worden, maar ook vakantiegeld. Mensen proberen te redden wat er te redden valt en er zijn grote zorgen."

Maar het gaat Kuenen niet alleen om het geld. “Een schouderklopje kan meer waard zijn dan honderd euro. De gemeente is onzichtbaar en we hebben behoefte aan contact en aan perspectief. Misschien is dat er wel en zijn ze druk bezig op het stadhuis, maar wij weten het niet."

Kuenen is wel een tikkeltje jaloers op andere steden. "In Breda zijn ze goed bezig en ook in Tilburg en Eindhoven is er duidelijkheid. En wij hebben niks."

In andere steden zijn er natuurlijk ook financiële zorgen, maar is het sentiment heel anders. In Breda bijvoorbeeld kwam de gemeenteraad met een steunpakket van bijna 7 miljoen euro. En ook de sfeer tussen horeca en gemeente is daar beter. Burgemeester Paul Depla stelde zich vanaf het begin op als een daadkrachtige burgemeester die het probleem serieus neemt.

Ook Tilburg handelt daadkrachtig volgens Tim Wijdemans, voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland in Tilburg. “Als ondernemer wil je soms dat dingen nog iets sneller gaan, maar dan kan niet altijd omdat je te maken hebt met allerlei regelgeving. Maar we zijn tevreden en voelen ons betrokken.” De stad heeft ook een steunpakket, ongeveer zo groot als in Breda.

In Eindhoven zijn de verhoudingen ook goed, volgens Perry Kusters van de horecavereniging Markt. “De gemeente wil echt. Wat in hun eigen macht ligt, proberen ze zo snel mogelijk uit te voeren.” Ook Ruud Bakker van Koninklijke Horeca Nederland Eindhoven is blij. “De lijntjes zijn kort. Je kunt nu wethouders rechtstreeks bellen op hun mobiel.” De geluiden van onvrede vanuit Den Bosch zijn ook in Eindhoven aangekomen. “Daar is de gemeente veel te afwachtend”, zegt Ruud Bakker.

Ondertussen is wethouder Hoskam van Den Bosch verbolgen over de stemming in de horeca. “Vanaf het begin nemen wij maatregelen en er komen er iedere week zo’n vijftien bij. We bekijken nu hoe we de stad uit de lockdown kunnen krijgen. We zijn met de inhoud bezig en niet met de boodschap naar buiten”, legt hij uit. “Maar misschien moeten we dat beter communiceren”, concludeert hij.