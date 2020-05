WC Experience maakt clip met fans om lockdown door te komen

Feestband WC Experience uit Raamsdonksveer moet ook wat in deze tijden van intelligente lockdown en social distancing. Daarom heeft de band een nieuwe clip opgenomen van een van zijn bekendste nummers, en wel met de hulp van thuiszittende fans.

“Hij is klaar! De clip met fans. En hij is best wel gelukt”, schrijft de band op Facebook.

In de clip van ‘Botterham mee weggewaand zaand’ zien we fans van de band, jong en oud, de raarste capriolen uithalen. Soms in het zwembadje in de tuin, soms middenin de woonkamer; een duidelijke grens wordt er niet getrokken. Maar vermakelijk is het zeker.