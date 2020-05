Demonstranten bedreigen verzorgingshuis Best, omdat Wil haar man niet mag bezoeken

Politie surveilleert bij het verzorgingshuis. (Foto: Noël van Hooft)

Woonzorgcentrum Archipel Kanidas in Best wordt al langere tijd lastiggevallen door de groepering Demonstratie van het Volk. De mensen achter de groepering zijn woedend dat de 82-jarige Wil van Buren haar man Nico, die in Kanidas verblijft, nu bijna twee maanden niet meer heeft gezien. De deuren van het verzorgingshuis zijn op slot voor bezoekers vanwege het coronavirus.

Geschreven door Karin Kamp

De situatie is grimmig, bevestigt Katinka van Boxtel van de raad van bestuur van Kanidas. De politie surveilleert vrijdagavond bij het verzorgingshuis, nadat er eerder op de dag verschillende telefonische bedreigingen waren binnengekomen.

Nico is dementerend en wordt in het verpleeghuis verzorgd. Wil voert al enige tijd actie vanuit een tuinstoel bij Kanidas, omdat ze haar man dolgraag wil zien. "Ik wil hem bezoeken. Daarom voer ik actie", vertelde ze eerder tegen Omroep Brabant. "Niet alleen voor hem trouwens maar voor alle mensen die hier zitten. Er is heel veel verdriet."

Wil van Buren (foto: Tonnie Vossen)

'Dreigende situatie'

Katinka van Boxtel spreekt van een 'dreigende situatie' nu Demonstratie van het Volk zich achter de actie van Wil heeft geschaard. "Vorige week stonden er dertig mensen voor het verzorgingshuis te demonstreren. Ze schreeuwden en riepen luid. Dat zorgde voor veel onrust bij de bewoners."

Ook vrijdagmiddag kreeg het verzorgingshuis verschillende dreigtelefoontjes. "Er worden dreigementen geuit naar onze mensen, waardoor ze niet meer aan het gewone werk toekomen. Als we ophangen, komt het volgende telefoontje weer binnen." Van Boxtel nam vrijdagavond poolshoogte bij het verzorgingshuis.

'We komen eraan'

Op Facebook laten de demonstranten weten: 'Ik heb de gemeente gebeld dat ze hun borst kunnen nat maken we komen eraan. Ze kunnen haar NU NAAR HAAR MAN BRENGEN ANDERS GA IK DOOR HET VUUR.'

Zaterdag is er een demonstratie aangekondigd door Demonstratie van het Volk. De burgemeester van Best is op de hoogte van de situatie. Het is nog niet duidelijk of er maatregelen worden getroffen.