Foto: Pim Verkoelen/SQ VIsion

Op de Herselseweg in Lierop is vrijdagavond rond negen uur een auto tegen een boom gereden. De bestuurder raakte gewond en is met de ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.

Geschreven door Ron Vorstermans

De man was bewusteloos, maar zijn precieze verwondingen zijn nog onduidelijk. De politie doet onderzoek naar de toedracht. De auto wordt getakeld.