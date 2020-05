Hulpverleners haalden het dier uit het water (foto: Sander van Gils/SQ Vision).

Een ree is zaterdagochtend gered uit een kanaal bij bedrijventerrein Ekkersrijt bij Son. Vissers zagen rond halfacht dat het dier in nood was en waarschuwden de brandweer.

Geschreven door Peter de Bekker

Leden van een speciaal reddingsteam uit Eindhoven slaagden erin het dier uit het water te halen.

Bokt

Nadat de ree uit het water was getild, nam de brandweer het dier mee en zette dit terug in de natuur bij de Bokt in het buitengebied van Eindhoven.