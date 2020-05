Vier motoren gestolen uit zaak Biest-Houtakker, verdachte aangehouden die zich in bosjes verstopte

De man werd aangehouden. (Archieffoto)

Een man is vrijdagnacht aangehouden na een inbraak in een bromfiets- en motorzaak aan de Biestsestraat in Biest-Houtakker. Uit die winkel werden vier motoren gestolen. De inbraak vond vier uur 's nachts plaats.

Geschreven door Peter de Bekker

Agenten vonden twee van de vier gestolen motoren in de omgeving terug. Met hulp van een politiehond slaagden ze er ook in een verdachte aan te houden. Die had zich verstopt in de bosjes.

Huisartsenpost

Bij zijn aanhouding werd de verdachte, een 42 jarige inwoner van Liessel, door de hond gebeten. De man is voor medische behandeling naar een huisartsenpost gebracht en daarna vastgezet.

De politie gaat er vanuit dat de man niet alleen handelde en sluit meer aanhoudingen niet uit.