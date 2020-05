De Ruwaard in Oss mag vanaf maandag weer bezoek toestaan, maar er gelden wel strikte voorwaarden

De Ruwaard in Oss. (Raymond Merkx)

De Ruwaard in Oss is een van de 25 verpleeghuizen waar vanaf maandag de bezoekregeling, die vanwege de uitbraak van het coronavirus was aangescherpt, stapsgewijs wordt versoepeld. Deze zorglocatie is uitgekozen door de GGD en het RIVM. In iedere veiligheidsregio wordt er een verpleeghuis aangewezen.

Geschreven door Peter de Bekker

Bij de 34 andere locaties van BrabantZorg blijft het bezoekersverbod voorlopig gehandhaafd.

Eén vaste bezoeker per cliënt

Voor De Ruwaard gelden strikte voorwaarden die zijn geformuleerd door onder meer het RIVM, de GGD en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Er wordt één vaste bezoeker per cliënt toegestaan.

Bezoekers wordt gevraagd naar hoestklachten, niezen, neusverkoudheid en koorts, aanwezigheid COVID-19 en zij moeten hun temperatuur bij binnenkomst laten zien via een hoofdthermometer.

De ingang van De Ruwaard. (Foto: Raymond Merkx)

Kortste route en handen wassen

Bij de entree en bij vertrek moeten de bezoekers hun handen wassen of desinfecteren, moeten zij de kortste route naar het appartement nemen en niet in contact komen met andere cliënten of het zorgpersoneel.

BrabantZorg zegt blij te zijn een bijdrage te kunnen leveren aan deze stapsgewijze versoepeling van de bezoekregeling. De stichting hoopt op een positief resultaat, in de hoop dat de versoepeling op termijn stapsgewijs opgeschaald kan worden.

De Ruwaard in Oss. (Foto: Raymond Merkx)