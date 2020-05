Eindelijk weer bezoekers in BestZOO: 'Blij mensen binnen te zien'

Wachten op privacy instellingen... Er zijn weer bezoekers in BestZOO. Volgende Vorige 1/2 BestZOO weer open voor abonnementhouders

Na bijna twee maanden heeft BestZOO zaterdag de deuren weer opengedaan. Het zijn alleen nog maar abonnementshouders die door poort komen, maar eigenaar Jos Nooren kan zijn geluk niet op. ''We zijn heel blij dat we weer mensen binnen zien hier.''

Geschreven door Jessica Ranselaar

15 maart moest BestZOO haar deuren sluiten vanwege de coronamaatregelen dicht. Natuurlijk mochten de dierenverzorgers wel naar binnen maar verder kwam er geen enkel mens in. Afgelopen week komt het verlossende woord: dierentuinen mogen weer open.

'Hoe moet ik dat doen?'

Jos Nooren kwam toen meteen in actie: ''Ik heb een berichtje naar de gemeente gestuurd met: we willen eigenlijk open, hoe moet ik dat doen? Ik had verwacht dat daar best wat tijd overheen zou gaan maar ik kreeg de volgende morgen al een berichtje met: jullie kunnen open. Natuurlijk moet iedereen zich aan de anderhalve meter afstand houden en mag het terras niet open.''

Jos Nooren bij goudkopleeuwaapjes. (eigen foto)

Eenrichtingsverkeer

Het zijn voorwaarden waar Nooren goed mee uit de voeten kan. BestZOO voert in een paar dagen tijd een aantal aanpassingen uit. Zo moeten de bezoekers allemaal in dezelfde looprichting door het park en er is een eenrichtingsverkeer ingesteld. ''Zo hoeven mensen elkaar niet tegen te komen. Er zijn ook plaatsen waar mensen elkaar kunnen inhalen.''

Ook op de veiligheid van de dieren wordt gelet. ''Om de dieren die gevoelig kunnen zijn voor corona en die ziek zouden kunnen worden van de mensen, hebben we een extra lint omheen gezet. Zo blijven mensen op anderhalve meter van die dieren blijven.''

Beestjes naar je toe

Bezoekers en dieren lijken blij elkaar weer te kunnen zien. Een man die met zijn gezin in de dierentuin loopt, ziet het aan de dieren. ''Beestjes vinden het ook leuk. Je ziet ook dat ze naar je toe komen want zij hebben ook weken geen mensen gezien.''

Voor de man en zijn gezin is dit bezoekje een welkome afleiding. ''Na al die weken binnen zitten, is het fijn om eindelijk weer eens een keer te kunnen rondrennen met die kleintjes.''

Dit gezin is een van de eerste bezoekers van het heropende BestZOO.

Alleen abonnementen

Niet iedereen mag zaterdag naar binnen in BestZOO. Voorlopig is het alleen open voor abonnementshouders. ''Dat is om te weten dat een niet al te grote groep in één keer komt. Zo kunnen we het overzicht houden en alles testen of het een beetje werkt.''

Als dit een succes is, mogen straks ook de bezoekers die een los kaartje kopen naar binnen.

