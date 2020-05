Gerard de Rooy verkoopt zijn Dakar-racetruck aan de brandweermannen

De Torpedo-truck van Gerard de Rooy is verkcoht.

Gerard de Rooy heeft zijn Dakar-truck, de Iveco Powerstar (Torpedo), verkocht aan het Firemen Dakarteam van Richard de Groot. Team de Rooy bouwt voor de coureur uit Son een nieuwe vrachtwagen om in januari 2021 aan de Dakar Rally deel te nemen. Het is zeldzaam dat Team de Rooy een racetruck verkoopt.

Voor Team de Rooy was het praktischer om afscheid te nemen van de Iveco Powerstar. De truck met onafhankelijke wielophanging wijkt af van de andere vrachtwagens en dat is organisatorisch lastig omdat daarvoor veel specifieke onderdelen mee moeten naar de Dakar Rally en extra monteurs.

Bijzondere verkoop

Toch is het bijzonder dat Team de Rooy een truck verkoopt. "Het is waar dat wij eigenlijk onze trucks nooit verkopen", zo legt Gerard de Rooy uit. "Behalve deze. De Iveco Powerstar was voor Team De Rooy eigenlijk een ontwikkelingsplatform waarmee we bijzonder vele en zeer leerzame tests hebben gedaan. Alle opgedane kennis is vervolgens gebruikt om onze huidige generatieracetrucks verder te ontwikkelen en op een hoog competitief niveau te houden."

"We hopen met deze truck stiekem op een top tien-klassering tijdens de Dakar Rally."

Geduchte concurrent

Met de verkoop van de Torpedo aan het Firemen Dakar Team van Richard de Groot, krijgen ze er misschien wel een geduchte concurrent bij. "Het Firemen Dakarteam wordt met deze bijzondere Iveco Powerstar een team om rekening mee te houden.”

Dat gaat zeker gebeuren als het aan navigator Raph van den Elshout uit Wouwse Plantage ligt, die werkt voor H2K Brandweeropleidingen. Hij levert samen met de monteurs en brandweermannen Arjan Otjens uit Sprundel en Niels de Jong uit Tilburg de Brabantse inbreng bij het Firemen Dakar Team.

'Mooie volgende stap'

"Dit is voor ons team een mooie, volgende stap", zegt Van den Elshout over de aanschaf van de nieuwe racetruck. "Ik denk dat wij met deze truck kunnen verrassen tijdens de Dakar Rally. Dan moet je niet denken aan plaats één, maar we hopen stiekem wel op een klassering in de top tien. Onze kracht is dat we een truck heel kunnen houden en Richard (de Groot) is een coureur die heel goed is in de duinen."

Vanwege de coronacrisis is het nog onduidelijk of de Dakar Rally in januari in Saoedi-Arabië wel doorgaat.

Gerard de Rooy overhandigt de sleutels aan Richard de Groot.