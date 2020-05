Archieffoto (foto: Rob van den Broek).

In stadspark Kijk in de Pot in Bergen op Zoom is zaterdagmiddag iemand neergestoken. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie.

Geschreven door Malini Witlox

Rond drie uur werd iemand neergestoken. Het slachtoffer was nog aanspreekbaar en is gehoord door de politie. Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk.

Er is geen duidelijk signalement van de dader of daders. De politie hoopt tips te krijgen.