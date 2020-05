Dementerende man vermist in Vught, op fiets vertrokken om 8 uur 's ochtends

De politie is op zoek naar een 84-jarige man uit Vught. Hij vertrok zaterdagmorgen op de fiets en is sindsdien niet meer gezien, volgens zijn familie.

Op een speciale Facebookpagina heeft zijn zoon Ronnie ook een oproep geplaatst: "Als iemand papa ergens heeft gezien vandaag, graag even laten weten. We weten namelijk nog niet in welke richting hij is gefietst. Dan kunnen we gerichter zoeken."