Vermiste dementerende man Vught in goede gezondheid teruggevonden

Foto: familie.

De 84-jarige man uit Vught die zaterdagmorgen spoorloos verdween, is in goede gezondheid teruggevonden in Molenschot. Dat laat zijn familie weten.

Geschreven door Malini Witlox

De bejaarde man vertrok zaterdagmorgen op de fiets en werd sindsdien niet meer gezien.

Gerichter zoeken

Daarop plaatste zijn zoon Ronnie op een speciale Facebookpagina een oproep: "Als iemand papa ergens heeft gezien, graag even laten weten. We weten namelijk nog niet in welke richting hij is gefietst. Dan kunnen we gerichter zoeken."

Om halftwee zaterdagnacht kon hij bekendmaken dat zijn vader was gevonden in Molenschot. Daar fietste hij rond. Ronnie is dolgelukkig en bedankt alle mensen die zijn bericht op social media deelden.

