Politie pakt 15 rijbewijzen af: één motorrijder reed 120 kilometer te hard

De motorrijder reed 120 kilometer te hard (archieffoto Pexels).

De politie heeft een drukke zaterdag achter de rug. In Oost-Brabant vorderden agenten liefst tien rijbewijzen in, in West-Brabant vijf. In vrijwel alle gevallen gebeurde dit omdat mensen veel te hard reden. Een motorrijder in Lieshout tikte 180 kilometer per uur aan waar 60 is toegestaan.

De motorrijder werd gesnapt op de Sonseweg in Lieshout. Hij was volgens de verkeerspolitie de grootste snelheidsduivel van de dag.

In Helmond had een automobilist die geen rijbewijs had 250 mg/l alcohol in zijn bloed. Dat komt neer op een promillage van zo'n 0,6.

Allemaal beginnende bestuurders

In de avond werden in West-Brabant nog eens vijf rijbewijzen afgenomen van mensen die veel te snel reden. Het ging hier om allemaal beginnende bestuurders, laat de politie weten. "Ze zullen via de officier van justitie horen wanneer ze hun rijbewijs weer terugkrijgen."