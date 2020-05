Alleen in Brabant was het zaterdag zomers warm [FOTO'S]

Foto: Ben Saanen De koeien zoeken de schaduw op. Foto: Ben Saanen. De schapen zoeken de schaduw op. Foto: Mart K. Ooievaars op hun nest. Foto: Mart K. Volgende Vorige 1/4 Foto: Ben Saanen

Het was zaterdag overal in Nederland warm, maar alleen in Brabant kunnen we spreken van een zomerse dag. Op het weerstation Gilze-Rijen werd rond tien over twee 25,1 graden gemeten, meldt Weerplaza.

Geschreven door Malini Witlox

Er is sprake van een zomerse dag bij een temperatuur tussen de 25 en 30 graden, die wordt gemeten op een officieel weerstation van de KNMI. In de andere provincies werd de 25 graden op deze meetstations niet gehaald, aldus de meteorologen.

Het is de tweede zomerse dag van 2020. Op 8 april werd het de eerste keer zomers warm in onze provincie. Toen werden er zelfs records gebroken: het werd de warmste 8 april ooit gemeten.

Mooie kiekjes

We stapten vanwege het mooie weer zaterdag massaal op de fiets en gingen de natuur in. Dat leverde mooie plaatjes op.

De Kerkhovense molen in oisterwijk mixt de wolken door elkaar. Foto: Henk Biesheuvel.

De was kan buiten drogen. Foto: Henk Voermans.