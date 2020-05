Verdachte (40) bijt agent op weg naar het bureau in zijn been

Archieffoto: Karin Kamp

Een man van 40 uit Tilburg heeft zaterdagavond een agent in zijn been gebeten. Dit gebeurde toen de Tilburger in een huis in Gemert werd aangehouden voor vernieling en mishandeling. Een van de agenten die de man naar het bureau bracht, werd tijdens die rit door de verdachte in zijn been gebeten. Zijn verwondingen vallen mee, laat een woordvoerder weten.

Geschreven door Sandra Kagie

De politie kwam zaterdagavond rond halfelf af op een melding dat een man in een huis in Gemert vernielingen had aangericht en de bewoners had mishandeld. Agenten hielden vervolgens in het huis de Tilburger aan. Dit gebeurde volgens de politie 'onder zwaar verzet'.

De Tilburger was op bezoek in Gemert toen er ruzie ontstond. Waarover is niet duidelijk. Bij de ruzie raakten de bewoners van het huis, een man en een vrouw, gewond. Ze hoefden volgens een politiewoordvoerder niet naar het ziekenhuis voor behandeling.

Spugen

De verdachte probeerde agenten tijdens zijn aanhouding al te bijten en ook spuugde hij. Tijdens de rit naar het politiebureau bleef hij zich verzetten. Volgens een woordvoerder zo erg dat agenten zich tijdens de rit genoodzaakt zagen de auto aan de kant te zetten en meer collega's op te roepen.

De Tilburger zit vast voor verder onderzoek.