Dave (30) helpt de politie en volgt een Bulgaars busje dat opvallend langzaam over snelweg rijdt

Dave volgde het Bulgaarse busje op verzoek van de politie. Privefoto.

Rustig reed Dave van Hattem (30) vrijdagavond rond tien uur over de A73 vanuit Limburg naar Deurne. In de buurt van Eindhoven zag hij een Bulgaars busje over de snelweg rijden. "Die reed over vluchtstroken, verdrijvingsvlakken, midden op de rijbanen met snelheden tussen de 50 en 90 kilometer per uur en ging regelmatig midden op de snelweg stil staan." Dave belt de politie, die hem vraagt het busje te volgen, omdat er geen politiewagen beschikbaar is. Dus dat is wat hij doet.

Geschreven door Malini Witlox

"Nadat ik 112 heb gebeld, ben ik in een aparte centrale gezet om de politie rechtstreeks op de hoogte te houden van de locaties en manoeuvres die de bestuurder maakte. De eenheden van Venlo, Helden, Helmond en Eindhoven werden ingelicht. Er was op dat moment geen wagen beschikbaar, dus werd door de alarmcentrale aan mij gevraagd met gevarenlicht aan en op gepaste afstand het voertuig te volgen. Zodat andere weggebruikers in het donker te zien kregen dat er uit veiligheid iets gaande was.", vertelt Dave.

Ter hoogte van knooppunt A67 en de A2 werd hij ingehaald door de politie. De meldkamer vroeg hem uit veiligheid achter het voertuig te blijven rijden, totdat er nog een andere eenheid beschikbaar was.

Tot rust komen

Nadat deze kwam aanrijden, werd hem verzocht mee de vluchtstrook op te rijden. "Om even met de agenten te praten, maar ook om tot rust te komen. Na ruim vijftien minuten mocht ik gaan, maar vanwege de drukte kreeg ik begeleiding van een politiewagen tot er voldoende snelheid was."

De politie bevestigt dat er rond tien uur 's avonds iemand met de politie heeft gebeld. "De Bulgaarse bestuurder bleek niet gedronken te hebben, maar hij was de weg kwijt en moest naar België. We hebben uitgelegd hoe hij daar kwam en uitgelegd dat je op de snelweg niet zo langzaam mocht rijden en toen mocht hij weer gaan," zegt een woordvoerder.