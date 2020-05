Branchevereniging kinderopvang: aantal Tilburgse basisscholen niet bereikbaar voor afstemming

Screenshot NOS

Felix Rottenberg, voorzitter van de Branchevereniging Kinderopvang, heeft bij het tv-programma Op1 hard uitgehaald naar een deel van de basisscholen. Als voorbeeld noemde hij Tilburg, waar volgens hem 30 schoolbesturen niet bereikt konden worden door de kinderopvang voor afstemming.

Geschreven door Malini Witlox

Scholen en de kinderdagopvang gaan maandag weer open. De scholen zullen steeds de helft van de kinderen tegelijkertijd ontvangen. Dat betekent dat leerlingen twee hele dagen les krijgen, of vier halve dagen.

Zo is er voldoende afstand tussen de kinderen in de klas. De buitenschoolse opvang vangt de kinderen op na schooltijd, maar alleen op de dagen dat ze ook naar school gaan. Dat kan dus om andere dagen gaan dan normaal gesproken. En daar is afstemming voor nodig.

3000 gesprekken

En die afstemming is met lang niet alle scholen mogelijk geweest, stelt Rottenberg: "Die zijn op 27 april op vakantie gegaan: doei, we zien het daarna wel. Kinderopvangorganisaties hebben volgens Rottenberg tot en met dit weekend gebeld met ouders, "Over wat hun wensen zijn en hun vaste opvangdagen. Dat zijn 3000 gesprekken. In een land dat uitblinkt in logistiek en in overleg is dat bezopen."

Volgens Rottenberg ontbrak het aan sturing bij de Rijksoverheid. "Er had een centraal programma moeten zijn waar iedereen zich aan houdt. Daar had bovenaan moeten staan: ga met elkaar in overleg." Dat sommige scholen kiezen voor halve dagen is daarnaast 'een rampenplan', aldus Rottenberg.

Kritiek op uitspraken Rottenberg

De diverse Tilburgse kinderdagopvangorganisaties en de scholen waren zondagochtend niet bereikbaar voor een reactie. Op Twitter reageren betrokkenen echter kritisch op de uitspraken van Rottenberg. Zo zou het niet om 30 schoolbesturen gaan, maar slechts om vijf.

Carin Zandbergen, voorzitter van de College van bestuur bij XPect Primair, stelt op Twitter dan er bijna dagelijks overleg is geweest en dat alle scholen op 4 mei overleg hadden met de kinderopvang. Xpect Primair is een stichting voor katholiek basisonderwijs in Tilburg waar 6400 leerlingen onder vallen.

Ook Hester Bax, directeur van basisschool Cleijn Hasselt spreekt over goed overleg. "Wij zijn juist erg blij met de samenwerking en (directe) afstemming met Sport BSO Drieburcht."

