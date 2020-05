Eerbetoon voor 100-jarige veteraan Gabriel Ansems in Tilburg

Loeiende sirenes en een luid applaus bij Huize Groot Waardijn in Tilburg. En dat allemaal speciaal voor de 100-jarige veteraan Gabriel Ansems. Hij kan door het coronavirus zijn oorlogsherinneringen niet met zijn familie delen en daarom brachten politie, brandweer, ambulancedienst, defensie én veteranen hem een eregroet.

Het is geen toeval dat Ansems zondag werd verrast. De periode van 10 tot en met 14 mei is ieder jaar een moeilijke tijd voor hem. Exact tachtig jaar geleden vocht hij voor Nederland aan de Waal.

Het idee om Ansems te verrassen kwam van de Tilburgse wijkagent Koen Simmers. Hij benaderde Pim van der Velden van de Veteranenbond Hart van Brabant, of er misschien een veteraan in Tilburg woont voor wie ze iets konden doen. Voor zover Van der Velden wist, was Ansems de enige nog levende veteraan in de stad.