Eerbetoon voor 100-jarige veteraan: 'Overweldigend wat me is overkomen'

Loeiende sirenes en een luid applaus bij Huize Groot Waardijn in Tilburg. En dat allemaal speciaal voor meneer Ansems. De 100-jarige veteraan kan door het coronavirus zijn oorlogsherinneringen niet met zijn familie delen en daarom brachten politie, brandweer, ambulancedienst, defensie én veteranen hem een eregroet.

Het is geen toeval dat meneer Ansems zondag werd verrast. De periode van 10 tot en met 14 mei is ieder jaar een moeilijke tijd voor hem. Exact tachtig jaar geleden vocht hij voor Nederland aan de Waal. Samen met de 6C Pantser Afweer Geschut trok hij vanuit het Noord-Limburgse Gennep naar de Hollandse Waterlinie bij Fort Everdingen. Daar kwamen zijn troepen onder grote druk te liggen, ze waren ingesloten door de Duitsers en het water van de opengezette sluizen. Op 14 mei 1940 kwam daar een einde aan, Nederland gaf zich over aan Duitsland.

Wijkagent

Het idee om Ansems te verrassen kwam van de Tilburgse wijkagent Koen Simmers. Hij benaderde Pim van der Velden van de Veteranenbond Hart van Brabant, of er misschien een veteraan in Tilburg woont voor wie ze iets konden doen. Voor zover Van der Velden wist, was Ansems de enige nog levende veteraan in de stad, waarna een actie op touw werd gezet. "Ik hoopte op tien man, maar het is meer dan we hadden durven dromen", vertelt Simmers. De initiatiefnemers kregen het zelfs voor elkaar om een politiehelikopter over te laten vliegen. "Super mooi. Ik denk dat ik wel een traantje ga laten", aldus Van der Velden.