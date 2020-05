Ruben die 10 jaar geleden als enige de Tripoli-vliegramp overleefde, maakt het goed

Toine van de Sande, de opa van Ruben, in KRAAK.

“Een topsportman zal hij niet worden, maar hij functioneert gewoon.” Dat zei Toine van de Sande zondag in de talkshow KRAAK over zijn kleinzoon Ruben die tien jaar geleden als enige de vliegramp in Tripoli overleefde. Van de Sande, noemt het 'formidabel' dat het gelukt is Ruben, die nu bijna twintig is, normaal en buiten de publiciteit te laten opgroeien. Met een glimlach: “Op school doet hij het goed. En hij kijkt naar de meisjes dus dan gaat het prima."

Geschreven door Sandra Kagie

Bij de vliegramp in Tripoli kwamen 103 inzittenden om, onder wie zeventig Nederlanders.

Virtuele herdenking

Dinsdag wordt de dramatische gebeurtenis virtueel herdacht. Het is dan precies tien jaar geleden dat de ramp gebeurde. De jaarlijkse herdenking bij het monument in Nieuwegein kan als gevolg van de coronacrisis uiteraard niet doorgaan, zo legde Van de Sande als voorzitter van de Stichting Vliegramp Tripoli uit.

Op YouTube komt dinsdagmiddag om vijf uur een video online die in eerste instantie alleen door nabestaanden en andere betrokkenen kan worden bekeken. Daarna kan iedereen de video zien.

Bekijk hier het hele gesprek uit KRAAK met de opa van Ruben:

