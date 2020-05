Man rijdt rond met dure merkkleding, lachgas en een ongeldig rijbewijs

Een inwoner van Bergen op Zoom zal er spijt van hebben dat hij zaterdagavond met een nogal hoge snelheid door de Generaal Spoorplaats reed. Zijn rijgedrag trok de aandacht van enkele agenten, die hem controleerden. Ze vonden een flinke partij merkkleding, waar de man geen goede verklaring voor had.

Lachgas en merkkelding De man vertelde dat hij lachgas bij had en vroeg of de agenten in de auto wilden kijken. Naast twee cilinders met lachgas, troffen de agenten ook twee grote tassen met dure merkkleding aan. De man kon geen plausibele verklaring geven voor de herkomst van deze kleding met een waarde van vele duizenden euro’s.

De kleding is in beslag genomen, er wordt gekeken of het om namaak gaat. De man is aangehouden op verdenking van witwassen en zit vast voor verhoor.