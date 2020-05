Moederdag: 'Mijn moeder is de liefste die er bestaat'

Foto: Pixabay

Het is Moederdag. En dat betekent dat bekende en onbekende Brabanders hun moeder in het zonnetje zetten, of extra aan haar denken als zij niet meer bij hen is.

Geschreven door Malini Witlox

De zusjes van OG3NE verloren in juli 2017 hun moeder aan botkanker. Shelly post op Instagram een foto van haar moeder Isolde in Kiev, waar hun moeder de zusjes aanmoedigde bij het Eurovisie Songfestival.

"‘De meest speciale Moederdag ooit, maar ook onze laatste. Als je het vandaag kan vieren met je moeder, koester het dan. En voor de mensen die dat niet kunnen: ik denk aan jullie", stelt Shelley Vol.

Wachten op privacy instellingen...

Ook Frans Bauer denkt aan de moeders van Nederland. Dit jaar geen foto van Frans en zijn moeder Wies, maar wel een foto van zichzelf en een bericht waarin hij alle moeders een fijne Moederdag wenst.

Wachten op privacy instellingen...

De Waalwijkse Olcay Gulsen post een foto van zichzelf met haar moeder en twee zussen, die sprekend op Olcay lijken.

Wachten op privacy instellingen...

Wil jij je moeder in het zonnetje zetten? Omroep Brabant helpt. Maak de slagzin af op onze Facebookpagina en wie weet, regelen we voor jouw moeder een bosje bloemen! We geven drie bosjes ter waarde van 20 euro weg. "Mijn moeder is......"

Wachten op privacy instellingen...

"Mijn lieve mam Lia Aben staat altijd voor mij en anderen klaar en dat vind ik een prachtig gebaar. Zij haalt het beste in mij naar boven en kan zich in de keuken & in het huishouden echt uitsloven. In deze tijd doet ze de boodschappen voor de oudere buren en kookt ze ook nog voor hen in haar vrije uren", zegt bijvoorbeeld Rachel Aben.

Ook Mariska Cocu heeft een geweldige moeder. "Mijn moeder is de allerliefste moeder, ze staat altijd klaar en samen vormen we een twee eenheid."

"Mijn moeder is.. de liefste die er bestaat. Ze staat altijd voor iedereen klaar. En vergeet zo zichzelf", zegt Bart Schuermans.

Ook deze onbekende Brabanders vierden Moederdag.

Wachten op privacy instellingen...

Wachten op privacy instellingen...

Wachten op privacy instellingen...

Wachten op privacy instellingen...