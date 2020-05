Bredaas zwembad blijft nog weken dicht, tegels komen los van bodem

Binnenzwembaden mogen maandag de deuren weer openen, maar zwembad De Wisselaar in Breda blijft nog weken dicht. Tijdens de gedwongen sluiting zijn de tegels van de bodem van het zwembad gescheurd en losgekomen, meldt het zwembad.

Alle tegels in het 50 meterbad moeten vervangen worden en die klus gaat weken duren. Hierdoor wordt de opening van het bad uitgesteld.

Probleemzwembaden

Het zit de zwembadbeheerders in West-Brabant niet mee. Zo kampt zwembad De Schelp in Bergen op Zoom al maanden met problemen. Het bad was eerst anderhalf jaar dicht vanwege problemen met de draagconstructie, na heropening waren er technische storingen.