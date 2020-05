Je kunt toch weer naar een concert van OG3NE... in je eigen woonkamer

Na het enorme succes van de Home Isolation Video’s, besloten de zusjes van OG3NE het nog grootser aan te pakken: op 17 mei geven ze daarom een Home Isolation Concert. Zo kunnen fans toch weer live genieten van hun muziek, maar dan vanuit hun eigen woonkamer.

Het concert vindt plaats in een ‘corona proof’ gebouwde en gedecoreerde studio met virtueel publiek thuis. Mensen die een kaartje kopen, kunnen het concert thuis live volgen. Door middel van chats is er toch interactie met het publiek thuis.

'Eindelijk weer'

En die bijzondere concertvorm lijkt nu al een groot succes. Toen de kaartverkoop zaterdag startte, stonden er honderden mensen in de wachtrij. De reacties over het naderende concert zijn heel enthousiast. Zo zegt Kyara: ‘Al zoveel afgelast dit jaar waar ik naar uitkeek dus dit maakt me weer blij. Heb ik weer iets om naar uit te kijken’. Claudia heeft die avond meteen iets te vieren en maakt er nu een bijzonder ‘uitje’ van: ‘4 jaar getrouwd die dag. Uit eten in eigen huis en achteraf nog een concert! Hoe leuk is dat’.