Boxmeerse kapper gaat zondagnacht al eerste coronakapsel knippen voor het goede doel

Toen bekend werd dat de kapsalons maandag weer open mogen, liep het overal storm qua reserveringen. Ook bij kapsalon Gijsbers in Boxmeer. Daarom bedachten ze een bijzondere actie voor alle klanten die écht niet meer konden wachten: de eerste knipbeurt wordt geveild en gaat zondagnacht al naar de hoogste bieder. Het geld gaat naar een goed doel.

Vlak na middernacht

Wie de allereerste klant wordt, is nog niet bekend. Er kan namelijk nog tot zondagavond elf uur geboden worden via messenger op Facebook. Vervolgens hoeft diegene niet te wachten tot het maandagochtend is. De eerste klant wordt namelijk vlak na middernacht al geknipt. Het is dan ten slotte al maandag.