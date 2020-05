Uitslaande brand verwoest schuur in Hulsel, brandweer kan voorkomen dat vuur overslaat naar huis

De schuur in Hulsel ging in vlammen op (foto: Rico Vogels/SQ Vision).

Aan het Vooreind in Hulsel is zondagnacht een schuur in vlammen opgegaan. Het vuur werd rond kwart over twee opgemerkt.

Geschreven door Peter de Bekker

Een buurtbewoonster ontdekte de brand en waarschuwde de bewoners van de woonboerderij die voor de schuur staat. Die konden op tijd wegkomen.

Willy's Jeep in vlammen op

De schuur, waar hout, gereedschappen en een gerenoveerde Willy’s Jeep - een oude legerjeep - in stonden, ging helemaal verloren. Het dak van de schuur stortte in.

De brandweer hield de woonboerderij en de groepsaccommodatie daarnaast nat om te voorkomen dat het vuur daarnaar zou overslaan.