Man aangevallen en mishandeld voor zijn huis in Hilvarenbeek

De Gildelaan in Hilvarenbeek (foto: Google Streetview)

Een man is zondagmiddag vlak voor zijn huis in de Gildelaan in Hilvarenbeek mishandeld door twee mannen. Ze eisten geld, maar omdat hij dat niet bij zich had, gingen ze er zonder buit vandoor.

Geschreven door Peter de Bekker

Het tweetal ging de man te lijf toen hij rond kwart voor vijf thuiskwam. Ze sloegen hem en gingen daarmee door toen hij op de grond lag. Toen het slachtoffer begon te gillen en zijn huisgenoot naar buiten kwam, verdwenen de twee.

Flinke verwondingen

Toen de agenten aankwamen, waren de daders nergens meer te bekennen. Het slachtoffer moest met flinke verwondingen in het gezicht naar de huisarts.