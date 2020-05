Boer Vindt Vrouw: volgens Steffi en Roel een heel mooie laatste aflevering

Bastiaan en Milou hebben elkaar en de liefde gevonden (Foto: KRO-NCRV).

Het seizoen van Boer Zoekt Vrouw zit erop. De tien boeren, ook de vijf die buiten het tv-programma om met de liefde aan slag gingen, kwamen zondagavond nog een keer voorbij. In een terugblik zagen we hoe het maanden geleden allemaal begon en wat er van de liefdesavonturen van de boeren terecht is gekomen. Voor de laatste keer keken Steffi en Roel mee voor Omroep Brabant: “Het was een heel mooie laatste uitzending.”

Geschreven door Jacky Goossens

De eindscore: twee smoorverliefde boeren Jan en Bastiaan, of eigenlijk vier als we de boeren John en Willem ook meetellen. Boer Geert-Jan belde stiekem met de vrouw die hij naar huis had gestuurd en staat met lege handen staat. Boer Geert dumpte Angela maar heeft wel een nieuwe verkering. Drie boeren en één boerin gaan verder op zoek naar de liefde.

Boer Bastiaan en Milou: dolgelukkig vertelden ze aan Yvon hoe het sinds de citytrip was gegaan. Maar eigenlijk waren woorden overbodig, alleen al hoe de twee elkaar aankeken, sprak boekdelen. Bastiaan bekende dat hij eigenlijk al vanaf dag één hoteldebotel was van Milou en dat dit gevoel niet meer weg is gegaan.

De afstand tussen Zeeland en Frankfurt leek nog even een spelbreker te worden, maar niets daarvan, de twee zijn té verliefd. Milou: “Als ik moet kiezen tussen Frankfurt en Bastiaan, is het Bastiaan. Hij is zo lief, veel liever dan ik dacht.”

Door de cliffhanger van vorige week, kon het nog alle kanten op met boer Jan en Nienke. Want Nienke wist het even niet en boer Jan zat in zak en as. Daar was tijdens de uitzending niets meer van te merken. Stralend zaten ze hand in hand op de bank, knetterverliefd. Nienke: “Op de citytrip zaten we niet op hetzelfde gevoelsniveau, maar daarna ging het helemaal goed en vanzelf. Het lijkt wel voorbestemd.”

En Jan? Die kon zijn ogen niet afhouden van zijn nieuwe liefde. Ieder weekend is ze op de boerderij en klust ze mee. Het is een kwestie van tijd voordat de twee tortelduifjes gaan samenwonen. Steffi en Roel: “Jan en Nienke zijn voor ons echt de kers op de taart van dit seizoen. Een prachtig stel om naar te kijken. Ze maken veel goed zo op het eind.”

Boer Jan kan zijn geluk niet op met zijn Nienke (Foto: KRO-NCRV).

Boer Ronald en Evelien: deze boer kennen we niet van het tv-programma omdat hij te weinig brieven had om mee te mogen doen. Maar hij heeft inmiddels vette verkering met briefschrijfster Evelien en ze zijn erg gelukkig.

Boer Willem en Rineke: Willem kreeg (maar) zes brieven en levert het bewijs dat het er echt geen honderden hoeven te zijn zoals bij boerin Annemiek. Als de juiste er maar bij zit. Ondanks wat beginnende twijfels van Rineke is de kogel nu door de kerk: ze hebben verkering. “Mooi om te zien dat zowel Ronald als Willem, die we via de webserie hebben kunnen volgen, het geluk heeft gevonden!”, vertellen Steffi en Roel tevreden.

De citytrip van boer Geert-Jan en Karine vorige week verliep niet bepaald vlekkeloos. Maar nu is wel beter te begrijpen wat eraan scheelde. Want wat blijkt: terwijl de boer voor Karine had gekozen en met haar op vakantie ging, had hij achter haar rug om nog contact met Jacqueline, de vrouw die hij naar huis had gestuurd. Karine kon haar oren niet geloven toen ze daar achter kwam en was er ‘heel boos en in shock’ over. “Toen heb ik de stekker eruit getrokken.”

De boer heeft spijt en gaf toe dat het ‘niet heel slim’ was wat hij had gedaan. Maar die spijt komt te laat. Want Karine wil hem niet meer. En nadat hij lekker had gekookt voor Jacqueline hoopte hij misschien dat het met haar nog wat zou kunnen worden. Maar helaas voor de boer is het op niets uitgelopen. Boer Geert-Jan staat met lege handen.

Het begon allemaal zo gezellig, maar boer Geert-Jan blijft alleen achter (Foto: KRO-NCRV).

Of hij toch niet een beetje bot was geweest tegen Angela tijdens de citytrip, vroeg Yvon aan de Brabantse boer Geert. “Neu, neu”, reageerde Geert, “ik voelde gewoon niks, het gevoel was weg. En ja, als het er niet is, dan is het er niet hè.”

Maar de manier waarop hij haar voor de voeten gooide dat het niets zou worden, heeft Angela wel degelijk geraakt. “Het was confronterend en hard, zo van bam! Hij heeft er geen moeite voor gedaan, maar ik voelde het natuurlijk wel aankomen”, vertelde ze berustend.

Geen Angela dus voor boer Geert, maar wel Wendy. Wendy die hij direct na de citytrip met Angela leerde kennen. En ook al was het even uit, het is nu weer aan.

De Brabantse boer Geert vindt zijn geluk bij (de voor kijkers onbekende) Wendy (Foto: KRO-NCRV).

Hoe leuk Annemiek Brabander Bram uit de aflevering van vorige week zondag ook vond, het is niets geworden. Tijdens een emotioneel gesprek met Yvon vertelde ze dat het programma haar veel zelfinzicht heeft gegeven. De Drentse boerin houdt het daten voorlopig dan ook voor gezien, tenzij er een workaholic is die bij haar op de boerderij wil komen wonen. Die mag zich melden.

Voorlopig heeft ze genoeg aan haar koeien en is ze ‘helemaal gelukkig’ als ze die na maanden op stal weer lekker de wei in ziet rennen.

Net zoals Annemiek, gaan ook de boeren John, Johan en Frans (van de webserie) verder op zoek naar de liefde. Steffi en Roel wensen hun collega’s veel geluk: “We hopen dat het goedkomt met iedereen."

Dit was ‘m wat betreft Boer Zoekt Vrouw seizoen 2020. Steffi en Roel: houdoe en bedankt!

Steffi en Roel hebben dertien weken een vlog gemaakt over Boer Zoekt Vrouw (Foto: Steffi Verhagen)