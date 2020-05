Drie schuren staan volledig in brand (foto: Christian Traets/SQ Vision).

Er is maandagmorgen een grote brand uitgebroken in drie schuren aan de Plantagebaan in Wouwse Plantage. De brandweer probeert te voorkomen dat een naastgelegen gebouw ook in vlammen opgaat.

Geschreven door Bart Elzendoorn

Grote donkere rookwolken trekken richting het dorp. De brandweer adviseert ramen en deuren te sluiten.

Verdere details over de brand ontbreken nog. De brandweer is met veel materieel aanwezig om het vuur te bestrijden.

Bij de brand komt veel rook vrij (foto: Christian Traets/SQ Vision).