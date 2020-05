Grote brand verwoest loodsen met landbouwvoertuigen in Wouwse Plantage

Een grote brand heeft maandagmorgen twee loodsen van samen 8000 vierkante meter verwoest aan de Plantagebaan in Wouwse Plantage. Een deel van de loodsen is ingestort.

Dieseltank

In de loodsen stonden landbouwvoertuigen. Ook lag er kunstmest en stond er een dieseltank in. Daardoor was er explosiegevaar. De brandweer kon dit voorkomen. In de loodsen lagen ook zonnepanelen en aardappelen. Het huis dat achter de loodsen staat, is gespaard gebleven.