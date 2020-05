Voetbaltatoeage van Joop is eindelijk klaar, want de tattooshop mag weer open

Wachten op privacy instellingen... Tattooshop in Vught mag weer tatoeëren Volgende Vorige 1/2 Tatoeëerders mogen weer en dus kan tatoeage van Johan in Vught voltooid worden

Hij liep enkele maanden noodgedwongen met een onafgemaakte tatoeage rond, maar de tatoeëerders mogen weer tatoeëren en dus kon het kunstwerk op de linkerarm van Joop van Nistelrooij uit Den Bosch toch worden voltooid. Met de logo's van zijn favoriete clubs Feyenoord, Manchester City en Millwall werd de laatste hand gelegd aan de uitbundige tatoeage van de voetballiefhebber uit Den Bosch.

Geschreven door Paul Post

Tatoeëerder Mariëtte van Uden is eigenaar van Black Cherry Tattoo Studio in Vught. Ruim twee maanden geleden moest haar zaak en die van al haar collega's vanwege de coronacrisis met onmiddellijke ingang dicht. Vervelend voor haar, maar ook voor sommige klanten die midden in een behandeling zaten.

"Er komen hier mensen voor een kleine tatoeage, maar ook voor grotere. Daar kan dan wel wat tijd overheen gaan, want dan komen ze hier om de paar weken voor sessies van enkele uren, totdat de tatoeage klaar is. Maar we hebben bijna negen weken niks kunnen doen, dus er moeten er nu ook nog heel wat afgemaakt worden", zegt ze terwijl ze Joop onderhanden neemt.

Voor ons als tatoeëerders verandert eigenlijk niet eens zo heel veel.

De Bosschenaar kijkt rustig toe hoe zijn voetbaltatoeage eindelijk wordt afgemaakt. "Ik ben blij dat ik nu weer mag. Voor deze arm ben ik hier al een paar keer hier geweest. Steeds voor een paar uur. Maar ineens ging de zaak dicht. Alle begrip daarvoor, uiteraard, maar het is wel fijn dat het nu toch klaar is. Tenminste, met deze arm. Want op m'n andere arm staat nog niks. Die komt nu aan de beurt, want je raakt er toch een beetje aan verslaafd."

De tattooshop in Vught heeft alle voorzorgsmaatregelen genomen om weer te kunnen tatoeëren. Klanten kunnen alleen op afspraak komen, niet met meer dan drie personen in de zaak en er is volop zeep en desinfecterende gel. De tatoeëerders dragen mondkapjes en handschoenen. Zoals dochter Kim, die ook in de zaak van haar moeder werkt.

Het was hier altijd een soort van zoete inval, maar dat zit er nu even niet in.

"Voor ons als tatoeëerders verandert eigenlijk niet eens zo heel veel, omdat we deze veiligheidsmaatregelen eigenlijk altijd al namen. Alleen was het hier altijd een soort van zoete inval, maar dat zit er nu even niet in, natuurlijk."

De tatoeërende moeder en dochter zijn blij dat ze weer kunnen werken en verwachten de komende tijd, als dit gehandhaafd blijft, een topdrukte.

"Want we moeten al onze afspraken van de afgelopen weken nog inhalen en we krijgen al weer nieuwe aanvragen. Eerst was onze shop van woensdag tot zaterdag open, maar de komende tijd komen de maandag en dinsdag daar weer bij. De schade die we hebben opgelopen halen we dan op die manier weer in."