PSV-captain Dumfries is voetballen niet verleerd tijdens coronabreak: 'Conditie wel wat opkrikken'

PSV-captain Denzel Dumfries (foto: OrangePictures).

Na een periode van stilte op trainingscomplex de Herdgang in Eindhoven, stond aanvoerder Denzel Dumfries de aanwezige pers weer eens te woord. Dat was voor het eerst sinds 8 maart, toen PSV haar laatste wedstrijd speelde op bezoek bij FC Groningen. Sindsdien is er veel veranderd. "Natuurlijk is het wennen tijdens de training, maar we zijn vooral blij om weer bezig te zijn."

Geschreven door Job Willemse

In de video vertelt Denze Dumfries dat het wel even wennen is:

Wachten op privacy instellingen...

Sinds vorige week mogen onder meer de betaaldvoetbalclubs weer trainen, mits ze zich houden aan de maatregelen van het RIVM. Ook PSV is dus weer begonnen met trainen, tot opluchting van aanvoerder Denzel Dumfries. "Je ziet ook bij de andere spelers dat er een glimlach op hun gezicht staat, omdat we weer mogen voetballen", zegt de rechtsback van PSV.

En toch is het wennen. Zo moeten de spelers en technische staf onder meer ook tijdens de training de anderhalve meter afstand aanhouden. "Dat voelt wel apart", geeft Dumfries toe. "Maar ze hebben het hier bij PSV goed uitgelegd, dus wij moeten het als spelers gewoon opvolgen en hoeven er allemaal niet moeilijk bij te gaan denken."

Voetballen niet verleerd

De selectie van PSV heeft zo'n acht weken geen bal aangeraakt en moest zichzelf thuis fit houden. Toch is Dumfries het voetballen naar eigen zeggen niet verleerd in de tussentijd. "Nee, hoor. Conditioneel moet je het wel weer even opkrikken, maar voetballend gezien ging het wel goed."

Toch zal het nog even duren voordat Dumfries en PSV weer een wedstrijd gaan spelen. Pas vanaf 1 september is dat namelijk toegestaan. En dat is nog een lange poos, terwijl in Duitsland de bal komende week alweer gaat rollen. "Natuurlijk begint het dan te kriebelen", zegt Dumfries. "Maar ik ga ervan uit dat de regering de juiste keuzes maakt. Duitsland beslist anders, maar daar hebben wij geen invloed op."

In de video vertelt Ernest Faber over een rare periode:

Wachten op privacy instellingen...

Hoewel er geen wedstrijden op het programma staan, staat Ernest Faber nog altijd voor de groep in Eindhoven. Dat doet de 43-jarige Faber nog tot 16 juni, want daarna heeft de selectie van PSV vakantie. Faber werd in een roerige tijd aangesteld als interim-trainer en zorgde ervoor dat de club uit Eindhoven in ieder geval weer wat stabieler presteerde. Maar zijn interim-trainerschap verloopt door de coronacrisis anders dan verwacht.

Seizoen van uitersten

"Ja, het is bijzonder. Het is een seizoen geworden van uitersten", zegt Faber daarover. "Ik kwam als interim-trainer om de club te helpen en dat doe ik nu nog steeds, maar wel weer op een andere manier. Het is nu mijn taak om ervoor te zorgen dat de selectie zo fit mogelijk de vakantie in gaat. En daarna ga ik terug naar de PSV Academy als hoofdjeugdopleiding."

Vanaf 20 juli zal PSV zich dan weer gaan voorbereiden op het nieuwe seizoen. En daar hoort dan ook de nieuwe trainer bij, Roger Schmidt. Faber heeft ondertussen al contact gehad met de Duitse oefenmeester. "We hebben het gehad over het trainingsprogramma van de komende weken en over de speelstijl voor komend seizoen. Het is vooral afstemmen met elkaar en elkaar op de hoogte houden."

We spraken ook met PSV-directeur Toon Gerbrands: 'Een jaar zonder publiek spelen kost PSV 30 miljoen euro', bekijk hieronder het interview:

Wachten op privacy instellingen...