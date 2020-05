Ex-coronapatiënt Sehraz (16) mag na acht weken weer knippen in Bredase kapsalon van ouders

Wachten op privacy instellingen... Sehraz Mohmand weer aan de slag als kapper (foto: Raoul Cartens). Volgende Vorige 1/2 Sehraz (16) mag na doodstrijd tegen coronavirus weer knippen in Breda

Als 16-jarige coronapatiënt werd Sehraz Mohmand uit Breda half maart ineens landelijk nieuws. Niet dat hij daar zelf iets van mee kreeg, want in het Sofia Kinderziekenhuis in Rotterdam vocht hij voor zijn leven en werd zelfs enkele dagen in kunstmatige coma gehouden. Maar daar is nu niets meer van te merken. Want Sehraz knipt weer, met een lach op het gezicht, in de kapsalon van zijn familie op de Haagdijk in Breda. Op advies van zijn dokter nog maar een paar uurtjes per dag.

Geschreven door Raoul Cartens

Ook op zijn eerste nieuwe werkdag is Sehraz nog steeds landelijk nieuws, want in de kleine kapsalon vult een cameraploeg van RTL Nieuws de ruimte. Bescheiden als wij zijn, wachten we buiten op de stoep van de Haagdijk.

Beduusd

Niet alleen het vechten tegen en overleven van het coronavirus, maar ook de enorme media-aandacht is voor Sehraz een aparte ervaring. Een beetje beduusd knipt hij een klant, terwijl de verslaggever zijn vragen stelt. Hij is blij dat hij weer kan knippen. En de klanten zitten in de rij. Niet zo zeer voor hem, maar door de wekenlange sluiting is menig kapsel helemaal uit de hand gelopen. Met kam, schaar en tondeuse maakt Sehraz er korte metten mee.

Wachten op privacy instellingen...

Zijn vader, Sorgul Mohmand, komt even poolshoogte nemen. Het was een benauwde tijd voor de familie. Maar hij is ervan overtuigd dat God heeft geholpen om zijn zoon te laten herstellen, maar haast zich om het personeel van het Rotterdamse ziekenhuis te bedanken voor hun goede zorg.

Drukte

In de kapperszaak is verder weinig te merken van de heftige tijd die de familie achter de rug heeft. Hooguit de drukte van klanten met achterstallig onderhoud. Kortgewiekt en opgewekt stappen ze weer naar buiten, geknipt door nu even misschien wel de beroemdste jonge kapper van Nederland.

Sehraz toen hij nog op de ic lag.