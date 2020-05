Doorrijder laat fietsster gewond achter op kruising in Roosendaal

De fietsster is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht (Foto: Christian Traets / SQ Vision).

Een fietsster is maandagmiddag gewond geraakt bij een aanrijding met een auto in Roosendaal. De automobilist is doorgereden. De vrouw is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

Geschreven door Bert van Doorn

Op de kruising van de Philipslaan met de Voltastraat ging het mis. Vermoedelijk reed de bestuurder in een rode Peugeot en is deze weggereden in de richting van de Van Beethovenlaan.

Getuigen gehoord

De politie onderzoekt het ongeluk en heeft getuigen gehoord. Mochten er meer getuigen zijn, dan komt de politie graag met deze mensen in contact.

De fiets van het slachtoffer. (Foto: Christian Traets / SQ Vision)