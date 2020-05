Efteling-wachtrij bij supermarkt in Asten: 'Veel meer klanten met een lach op hun gezicht'

Efteling of Albert Heijn?

Vanwege de coronamaatregelen moeten klanten van de Albert Heijn in Asten langer in de rij staan dan eerst. Om het wachten wat aangenamer te maken, is de ingang van de supermarkt omgetoverd tot een kleine Efteling.

Geschreven door Bert van Doorn

Het personeel wilde iets iets doen om ervoor te zorgen dat klanten ondanks de aangepaste route toch met een glimlach de winkel binnen komen, aldus medewerker Lieke Willart. "Omdat al een aantal klanten grapten dat ze het net een Efteling-route vonden, dachten we: nou, dan maken we er ook een Efteling-route."

Bekijk hieronder de Efteling-wachtrij.

Wachten op privacy instellingen...

'Ons doel is bereikt'

Donderdag heeft het bedrijf 'Sneeuwwitje en de zeven dwergen' geplaatst. Inmiddels staan er al meer Efteling-decoraties in de wachtrij.

"We hebben al erg veel positieve reacties gehad en zien nu veel meer klanten met een lach op hun gezicht de winkel binnen komen", zeg Lieke. "Ons doel is zeker bereikt!"