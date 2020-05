Politiemol Mark M. belooft terug te keren om celstraf uit te zitten

Politiemol Mark M. (33) die bij de politie in de regio Eindhoven werkte, komt op eigen houtje terug naar Nederland zodra er weer vliegverkeer mogelijk is vanuit Oekraïne. De oud-politieman moet hier het restant uitzitten van de vijf jaar celstraf die hij vorige week kreeg opgelegd.

M. werd door het gerechtshof veroordeeld omdat hij als politieman vertrouwelijke dossiers van de recherche aan criminelen gaf. Ook werd hij schuldig verklaard voor omkoping en witwassen. De rechtbank veroordeelde hem eerder tot vijf jaar maar M. kwam door een procedurefout tijdelijk vrij. Hij reisde meteen terug naar Oekraïne, het thuisland van zijn vrouw, waar hij een nieuw leven had opgebouwd.



Deal

Vanwege de uitbraak van het coronavirus gaan er geen vliegtuigen vanuit Oekraïne naar Nederland en kon hij het hoger beroep in zijn zaak niet bijwonen. Volgens advocaat Jan Hein Kuijpers is inmiddels met justitie een deal gesloten. Zodra er weer reizigerstoestellen mogen vliegen vanuit Oekraïne, zal M. zelf het vliegtuig naar Nederland nemen en zich bij de politie melden. "Cliënt heeft er alle belang bij dat hij niet in een Oekraïense cel belandt", zegt Kuijpers.