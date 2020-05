Politiemol Mark M. komt terug naar Nederland, maar gaat ook in cassatie tegen veroordeling

Politiemol Mark M.

Politiemol Mark M., die bij de politie in de regio Eindhoven werkte, komt terug naar Nederland om zijn straf uit te zitten. De 33-jarige Weertenaar moet nog een deel van de vijf jaar celstraf uitzitten die hem is opgelegd. Of dat ook gebeurt is de vraag, want zijn advocaat heeft aangekondigd dat er cassatie wordt aangetekend bij de Hoge Raad.

Geschreven door Frits van Otterdijk

M. werd eerder deze maand in hoger beroep veroordeeld tot vijf jaar cel. Hij heeft als agent vertrouwelijke onderzoeken van de recherche aan criminelen gegeven. Ook werd hij schuldig bevonden aan omkoping en witwassen. Eerder had de rechtbank hem ook vijf jaar opgelegd . M. kwam door een procedurefout tijdelijk op vrije voeten en vertrok direct naar Oekraïne waar zijn vrouw vandaan komt. Naar eigen zeggen heeft de ex-politieman daar een nieuw leven opgebouwd.

Deal

M. laat nu via zijn advocaat, Jan-Hein Kuijpers, weten dat hij terug naar Nederland komt zodra er weer vluchten worden uitgevoerd. Nu staan ook in Oekraïne vrijwel alle vliegtuigen aan de grond vanwege de coronacrisis. Dat was ook de reden waarom M. niet persoonlijk aanwezig kon zijn bij het hoger beroep.

Volgens Kuijpers is met het Openbaar Ministerie een deal gesloten. De afspraak zou zijn dat M. zelf het vliegtuig naar Nederland neemt zodra het luchtverkeer op gang komt. Hij zal zich na aankomst bij de politie melden. Volgens de raadsman heeft M. er alle belang bij dat hij zijn straf niet in een Oekraïense cel uitzit. Een woordvoerster van het OM bevestigt de afspraken. Met de cassatie hopen M. en Kuijpers te bereiken dat Nederlandse hoogste rechtsorgaan, de Hoge Raad, de gevolgde procedure laat overdoen.