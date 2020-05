Uitslaande woningbrand in Ossendrecht, bewoner met ademhalingsproblemen naar ziekenhuis gebracht

De brandweer probeert het vuur onder controle te krijgen. (Foto: Christian Traets / SQ Vision Mediaprodukties)

Een woning in Ossendrecht is maandagavond grotendeels uitgebrand. Een bewoner is met ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis gebracht.

Geschreven door Bert van Doorn

Iets na zeven uur brak de brand uit in de woning aan de Plaatsluis. De bovenverdieping kan als verloren worden beschouwd.

Groot materieel

De oorzaak van de brand is nog niet bekend. De brandweer rukte met groot materieel uit om het vuur onder controle te krijgen.

De bovenverdieping is volledig uitgebrand. (Foto: Christian Traets / SQ Vision Mediaprodukties)