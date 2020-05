De Audi raakte aan de achterkant beschadigd (foto: Perry Roovers/ SQ Vision)

Aan de Zilverdragerstraat in Etten-Leur is maandagnacht een geparkeerde Audi in brand gevlogen. Er is een vermoeden van brandstichting; buurtbewoners zouden mensen hebben zien wegrennen.

De Audi stond in een parkeervak in de straat. Ook een auto ernaast raakte beschadigd.

Vorige week was het ook al raak, toen aan de Bleekweide in het dorp.