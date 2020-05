Man en vrouw met moordplan aangehouden in Eindhoven

Een man en vrouw uit Eindhoven zijn maandag opgepakt voor het beramen van een moord. Het beoogde doelwit was een vrouw uit Eindhoven. De verdachten en het doelwit kennen elkaar. Het motief ligt volgens de politie in de relatiesfeer.

De 44-jarige man is aangehouden door een arrestatieteam. Hij zou namelijk een vuurwapen hebben. De 35-jarige vrouw werd in een huis in Eindhoven opgepakt. In dat huis vonden agenten ook een vuurwapen.