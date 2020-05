Daan wordt in het zonnetje gezet op de Dag van de Zorg: 'Namens al mijn collega's'

Daan van den Bersselaar (26) werd verrast voor de Dag van de Zorg.

De vlaggen hangen uit, want het is de dag van de zorg. Op die dag zetten we onze zorgtoppers in het zonnetje en dat is in deze tijden van de coronacrisis nét een beetje specialer. Daan van den Bersselaar (26) is een van de acht corona officers in het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. Dat vonden wij wel een verrassing waard, dus we zochten hem op.

Geschreven door Marielle Bijlmakers

Wanneer hij aankomt om met zijn dienst te starten, staan er een boeket bloemen en een oorkonde voor hem klaar. Daan is erg blij met de verrassing, maar vindt het belangrijk dat het niet voor hem alleen is. "Ik neem het graag in ontvangst namens al mijn collega's op de polikliniek en met wie ik de afgelopen tijd gewerkt heb."

Het was een bijzondere periode. Daan wordt opgeleid tot verpleegkundig specialist, maar tijdens de coronacrisis nam hij even andere taken op zich. Als corona officer hield hij zich bezig met het overplaatsen van patiënten.

Ook was hij de 'spin in het web' voor de GGD en artsen die de uitslagen wilden geven. Dat deed hij om zijn collega's werk uit handen te nemen. "Ik vond dat zij vooral bezig moesten zijn met de patiëntenzorg. Op deze manier hebben we de mensen aan het bed hopelijk een beetje kunnen ontlasten."

Nu het wat rustiger is, beginnen alle indrukken van de afgelopen tijd eigenlijk pas te landen. De dag van de zorg valt volgens hem dan ook perfect dit jaar. "Deze dag komt net als we allemaal iets meer lucht lijken te krijgen en daar ook bij stil kunnen staan. Ik vind het heel bijzonder dat die dag er is."

In de video zie je hoe Daan wordt verrast:

Wachten op privacy instellingen...