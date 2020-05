Wat zeggen de RIVM-cijfers over het coronavirus? [UITLEGVIDEO]

Wat zeggen de cijfers van het RIVM?

Iedere dag publiceert het RIVM drie nieuwe cijfers: Het aantal nieuwe coronabesmettingen, het aantal nieuwe ziekenhuisopnames en het aantal mensen dat aan corona is overleden. Er lijkt een dalende trend in de cijfers zichtbaar te zijn, maar dat betekent niet automatisch dat alles ook écht zoveel beter gaat. De video legt uit wat de waarde van deze cijfers is.

Geschreven door Peer van den Heuvel

Bekijk in de video wat de cijfers van het RIVM zeggen over de coronacrisis:

