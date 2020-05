Wachten op privacy instellingen... De soepen van De Verspillingsfabriek. Volgende Vorige 1/2 Eet meer soep en help de boeren en de voedselbank

Kromme courgettes en gedeukte tomaten krijgen bij De Verspillingsfabriek in Veghel al bijna vijf jaar de waardering die ze verdienen. Boeren krijgen een eerlijke prijs voor hun 'onverkoopbare' waar en consumenten krijgen heerlijke soepjes en sauzen in bedrijfskantines en bij evenementen. En toen was daar het coronavirus...

Geschreven door Tessel Linders

De missie van De Verspillingsfabriek is het tegengaan van voedselverspilling. Daarom is het nu extra zuur om te zien dat de coronacrisis ervoor zorgt dat veel boeren hun producten helemaal niet meer kwijt kunnen. "Wij krijgen het nu ook flink voor de kiezen", zegt John van Heel van De Verspillingsfabriek. "Maar we proberen met nieuwe ideeën toch te blijven produceren."

Werk ligt stil

De Verspillingsfabriek levert voornamelijk aan bedrijfskantines en evenementen. "Dat ligt nu bijna helemaal stil", zegt Van Heel. En dat is niet alleen financieel lastig, maar ook voor het personeel. Bij De Verspillingsfabriek werken veel mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. "Omdat je ook dat talent niet mag verspillen."

De Verspillingsfabriek in Veghel. (foto: Tessel Linders)

Die mensen kan de fabriek maar moeilijk aan het werk houden met alle teruggelopen orders. Daarom werd er al snel een plan bedacht. Rechtstreeks leveren aan de consument. Een pakket met soepen dat de boeren helpt, maar ook de voedselbank.

Heel veel soeps

'Ik wens je heel veel soeps' heet het. "Zo'n pakket kan je geven aan iemand die je een hart onder de riem wilt steken of voor wie je gewoon iets aardigs voor wilt doen", zegt Van Heel. Je krijgt vervolgens een doos met daarin vijf zakken soep.

John van Heel bij zijn eerste lading Heel Veel Soeps (foto: John van Heel).

"De koper betaalt er zes. Die zesde zak soep gaat naar de voedselbank. Zo kan je er ook nog mensen in nood mee helpen." De markt is relatief nieuw voor De Verspillingsfabriek. Want leveren aan de 'gewone man' doen ze eigenlijk nog niet. "Maar we zijn niet voor één gat te vangen", zegt Van Heel.

Slapeloze nachten

Natuurlijk heeft hij ook wel eens slapeloze nachten, geeft hij toe. "Ik weet ook niet hoe lang we dit kunnen volhouden. Maar waar een wil is, is een weg. Zo kunnen we voorlopig in elk geval de boeren helpen, de voedselbank steunen en ons personeel nog een beetje aan het werk houden."