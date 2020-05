Man gewond bij steekpartij in de buurt van Jumbo-supermarkt in Roosendaal

Foto: Christian Traets, SQ Vision.

In de buurt van de Jumbo-supermarkt aan de Van Beethovenlaan in Roosendaal is dinsdagmiddag rond halfvier een man gestoken. Volgens de politie is het slachtoffer gewond geraakt.

Geschreven door Jesse van Kalmthout

De dader is opgepakt. Het slachtoffer is nog aanspreekbaar. De aanleiding van de steekpartij is niet bekend. De politie heeft de zaak in onderzoek.

Wachten op privacy instellingen...