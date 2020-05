Wie mist er een wallaby? Na anderhalf uur gevangen op camping in Westelbeers

Wachten op privacy instellingen... De gevonden wallaby (Foto: Dierenopvangcentrum De Doornakker) Volgende Vorige 1/2 Loslopende wallaby gevangen op camping, de eigenaar wordt nog gezocht

Op camping Rakelbos in Westelbeers stuitten gasten dinsdagochtend op een loslopende wallaby. De kleine kangoeroe van zo’n tachtig centimeter liet zich niet makkelijk vangen. Het duurde anderhalf uur voordat het campingpersoneel en medewerkers van de dierenambulance het dier te pakken kregen. Er wordt nu druk gezocht naar de eigenaar van de wallaby.

Geschreven door Ista van Galen

Parkmanager Miranda Mauritsz van camping Rakelbos werd dinsdagochtend gebeld omdat er een vreemd dier over de camping liep. Er werd gedacht dat het ging om een kangoeroe. “Ik dacht dat iemand het gewoon verkeerd gezien had, maar het was echt zo. Hij was nog behoorlijk groot ook”, vertelt Miranda. De dierenambulance weet later te vertellen dat het een wallaby was, familie van de kangoeroe.

Grote operatie

Al snel volgde er een hele operatie om de wallaby te vangen. “Collega’s gingen achter het beestje aan om het in een hoekje te drijven, maar dat ging niet zo makkelijk. Het glipte steeds weg”, zegt Miranda. Tot hun grote verbazing kon het dier ook nog eens zwemmen: “Hij zwom zo het meer over!”

Gelukkig raakte het dier daardoor uitgeput en kon het campingpersoneel het op het parkeerbos in een hoekje drijven. “Hij was redelijk tam. Ze konden op wel twee meter afstand van het dier komen. Maar wat moet je er vervolgens mee?”

Miranda belde meteen Safaripark De Beekse Bergen in de hoop dat het een ontsnapte wallaby uit hun park was. Maar dat bleek niet het geval. Uiteindelijk belde ze de dierenambulance Brabant Zuid-Oost, een wijkagent en berichtte ze in groepsapps binnen de gemeente Oirschot om erachter te komen van wie het dier is. “Niemand wist het”, vertelt Mauritsz.

Vangst met voetbalnetten

“Terwijl we wachtten tot de dierenambulance zou komen, hadden we zelf een creatieve oplossing bedacht. Met oude voetbalnetten en voetbalpalen hebben we het diertje aan drie kanten ingesloten. Uiteindelijk kwam de ambulance met een vangnet en hebben we hem samen gevangen en in een kooi in het busje gekregen.”

“Het was wel heel heftig. Het dier is zo groot en schopte heel hard om zich heen. Gelukkig beet het niet, maar het was wel erg onrustig”, weet Mauritsz.

Geen alledaagse vangst

De wallaby is door de dierenambulance meegenomen en naar Dierenopvangcentrum De Doornakker in Eindhoven gebracht, zo weet woordvoerder Saskia Thijssen van dierenambulance Brabant Zuid-Oost. Daar wordt gezocht naar de eigenaar.

Voor de dierenambulance was dit niet de eerste keer dat ze een wallaby moesten vangen. “We hebben wel vaker meldingen gekregen van wallaby’s die bijvoorbeeld los door Eindhoven liepen. Het opsporen van de eigenaar lukte altijd wel redelijk snel, dus hopelijk nu ook”, zegt Thijssen.

Als de eigenaar zich niet binnen veertien dagen meldt, gaat het opvangcentrum volgens Thijssen op zoek naar een nieuwe eigenaar. “Iedereen kan zich dan melden. We stellen natuurlijk wel eisen.” Als je altijd al een wallaby hebt willen hebben (en een grote tuin hebt) kun je dus binnenkort contact opnemen.

