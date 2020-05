Voor Martien (76) is de dodenherdenking acht dagen later

Martien bij 'zijn' oorlogsmonument

Als je Den Dungen over de brug over de Zuid-Willemsvaart binnenrijdt zie je het monument na enkele honderden meters aan de linkerkant staan. Gewoon in de voortuin van een huis aan de Poeldonk. Niet toevallig dat het daar staat, want in die omgeving werd op 12 mei 1940 zwaar gevochten tussen het Nederlandse en Duitse leger. Daarbij kwamen onder meer drie Nederlandse soldaten om.

Geschreven door Paul Post

Martien Schuurmans (76) uit Den Dungen ziet het als zijn plicht om het oorlogsmonument in zijn tuin piekfijn in orde te houden. Ter nagedachtenis aan de gesneuvelden in zijn dorp, maar ook uit respect voor zijn vader, die het monument in 1970 liet plaatsen. Op het sterfbed van zijn vader beloofde Martien om de zorg van het monument over te nemen.

Precies 80 jaar geleden

Martien zelf werd vier jaar na die gebeurtenissen in het begin van de Tweede Wereldoorlog geboren, maar heeft zijn vader vaak horen vertellen wat er die dag, nu precies 80 jaar geleden, in Den Dungen gebeurde.

"Het gebeurde hier in buurtschap De Poeldonk. Er werd keihard gevochten en minstens drie Nederlandse en acht Duitse soldaten kwamen daar bij om. Ook onder de bevolking van Den Dungen waren er slachtoffers, onder wie een jongen van dertien", vertelt Martien in de tuin van het huis waar hij al zijn leven lang woont.

Dramatische veldslag

Deze gebeurtenissen maakten grote indruk in Den Dungen en daarom besloot vader Toon Schuurmans in 1970 het monument te laten plaatsen. Precies dertig jaar na de dramatische veldslag in zijn dorp.

Sindsdien is er bij het monument ieder jaar een officiële herdenking op 4 mei tijdens de Nationale dodenherdenking. Maar voor Martien, die de zorg voor het onderhoud van het monument al vele jaren voor zijn rekening neemt, is vooral 12 mei de datum die hem doet herdenken en bezinnen.

Dodenherdenking op 12 mei

"Ik heb het er wel eens met de gemeente over gehad om de dodenherdenking hier op 12 mei te doen, maar dat heb ik er niet doorgekregen. Dus doe ik het op mijn manier. Dus ieder jaar zorg ik ervoor dat op deze dag het gras gemaaid is en het monument er piekfijn bij staat. Maar eigenlijk doe ik dat het hele jaar. Behalve als het sneeuwt of heel erg hard regent, maar dan haal ik het in. Voor de gesneuvelden en voor m'n vader."

Martien vertelt in de video wat het monument voor hem betekent:

