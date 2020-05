Natuurbrand op Cartierheide in Eersel, vier hectare gaat in vlammen op

Foto: Rico Vogels. Foto: Rico Vogels. Foto: Rico Vogels. Volgende Vorige 1/3 Foto: Rico Vogels.

Op de Cartierheide in Eersel is dinsdagmiddag een natuurbrand uitgebroken. Door de droogte ontwikkelde de brand zich snel, maar rond zeven uur had de brandweer de situatie onder controle.

Geschreven door Jesse van Kalmthout

Er werden twee pelotons, acht blusvoertuigen, ingezet om het vuur te bestrijden. Volgens de brandweer is er ongeveer vier hectare natuurgebied verloren gegaan. Er vielen geen gewonden. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.

De Cartierheide is een gebied dat onderdeel uitmaakt van natuurgebied De Kempen.

