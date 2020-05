Zorgcentrum had nog geen enkel coronageval en nu mag er weer bezoek komen: 'Best spannend'

Bij Savant Hof van Bethanië in Mierlo mag woensdag weer bezoek komen (Foto: Hof van Bethanië).

Bij Savant Hof van Bethanië in Mierlo hebben ze geluk: daar is tot op heden nog geen enkel coronageval geweest. Daarom is het toch best spannend dat er vanaf woensdag weer bezoek mag komen voor de 75 bewoners. Het zorgcentrum is namelijk een van de 25 verpleeghuizen die meedoen aan de proef rondom bezoek.

Geschreven door Rebecca Seunis

Directeur Joris Sträter is vooral blij, maar ziet ook wel in dat sommigen de proef als riskant zien: “Er zijn natuurlijk wel medewerkers die wat bezorgd zijn aangezien we al zo lang coronavrij zijn. Natuurlijk moeten we goed in de gaten houden hoe het gaat als er dagelijks bezoek komt. Maar aan de andere kant zien we wel dat dit een mooie kans is voor onze bewoners. Maar het blijft soms een dilemma.”

Het feit dat er geen coronagevallen zijn geweest in Hof van Bethanië, schrijft de directeur onder andere toe aan goede hygiëne, maar ook aan gezonde dosis geluk.

Tijdslots en regels

Met zoveel bewoners moest er wel op korte termijn heel veel geregeld worden. Er zijn maatregelen bedacht om het bezoek zo veilig mogelijk te laten verlopen: “Bij binnenkomst wordt de temperatuur van elke bezoeker gemeten. Elke bewoner mag één bezoeker ontvangen. Bezoekers mogen twee keer per week een uur op bezoek komen. We werken met tijdvakken zodat mensen elkaar niet kruisen. Dus elk kwartier kan er dan iemand op bezoek komen”, legt Sträter uit. Zo komt iedereen op een ander tijdstip binnen en zullen bezoekers elkaar niet tegenkomen.

Voor de bewoners die in privéverblijven wonen, is gekeken of de bezoeker en de bewoner met de meubels in de ruimte anderhalve meter afstand kunnen houden. “Omdat er minder controle is in de persoonlijke kamers, moeten bezoekers hier een mondkapje dragen”, zegt Sträter.

Voor bewoners was het de afgelopen tijd lastig, zegt Sträter. “We hadden aan de buitenkant van ons zorgcentrum een hokje gecreëerd. Maar ja, dan blijft er glas tussen zitten en communiceer je via een telefoon. Dat is in heel veel gevallen prima maar toch anders dan op anderhalve meter afstand samen een kopje koffie kunnen drinken. We gaan daarom morgen met veel enthousiasme van start.”